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"قدم عمل مع الزعيم".. ما لا تعرفه عن صاحب الأدوار الثانية محمد خيري

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:25 م
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محمد خيري
محمد خيري
أماني سلام
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سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة الفنان محمد خيري، منذ ساعات، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما، والمقرر يتم تشييع صلاة الجنازة غدا الثلاثاء بعد صلاة ظهر من مسجد السيدة نفيسة.

قدم الفنان محمد خيري، العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاح كبير، ووقف مع أكبر النجوم بالوطن العربي، رغم أنه لم يقدم أدوار البطولة، ولكن أدواره كانت مؤثرة في أي عمل يشارك به، فهو كان إضافة كبيرة في مجال الفن.

تنوعت أعمال الفنان محمد خيري، حيث أستطاع أن يجسد جميع الشخصيات الطيب والشرير والحبيب، وقدم 168 عمالًا بين السينما والدراما والمسرح، وكانت أكثر أعماله بالدراما.

بدأت موهبة التمثيل عليه وهو في سن صغيرة، ولذلك التحق بمسرح كلية التجارة خلال دراسته بها وتخرج في عام 1966، ثم بدأ العمل فى المسرح والسينما، وعمل فى أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالى للسينما وتخرج منه في عام 1970، لكمة ابتعد عن التمثيل فترة حيث تم تجنيده بضع سنوات، ثم حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام النجمة ماجدة الصباحي في الفيلم الوطني "العمر لحظة" لكن التجربة لم تتكرر، وظل بعدها يقدم أدوارًا مساعدة، من مسرحياته: (البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية، ومن مسلسلاته واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان.

كما أنه قدم مع الزعيم عادل امام، فيلم واحد فقط، يحمل عنوان "ليلة شتاء دافئة" بعام81 19 وهو يعتبر من أنجح الأفلام السينمائية التي جاءت في مصر.

وكانت من أشهر النجوم التي شارك معها الفنان الراحل محمد خيري، رشدى أباظة، فريد شوقى، نور الشريف، محمد عوض، سهير رمزى، نبيلة عبيد، يحيى الفخرانى، محمود ياسين، وكثيرين، فنان له علامات لا تنسى وأفلام لازالت فى الذاكرة.

ورغم كل ماقدمه من أعمال الناجحة لكنه عاني في الفترة الأخيرة من تجاهل الفنانين بالوسط الفني، حيث ان كانت أخر أعماله في عام 2012.
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