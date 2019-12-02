رسميًا.. محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم في حفل الكرة الذهبية

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن الترتيب الرسمي لقائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم مساء اليوم

وأعلنت فرانس فوتبول قبل قليل عن ترتيب اللاعبين من المركز الـ30 وحتي الـ20 ويتبقي فقط ترتيب آخر 10 لاعبين وهم الأفضل في العالم.