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رسميًا.. محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم في حفل الكرة الذهبية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:52 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
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كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن الترتيب الرسمي لقائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم مساء اليوم


وأعلنت فرانس فوتبول قبل قليل عن ترتيب اللاعبين من المركز الـ30 وحتي الـ20 ويتبقي فقط ترتيب آخر 10 لاعبين وهم الأفضل في العالم.


وجاء الثنائي العربي محمد صلاح نجم ليفربول ورياض محرز نجم مانشستر سيتي في القائمة النهائية لأفضل 10 لاعبين بجانب كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والمُرشح الأول للتتويج بالجائزة، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والحارس أليسون بيكر لاعب ليفربول، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وساديو ماني مهاجم ليفربول، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وبيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

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