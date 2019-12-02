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مشاهدة قناة النهار الجزائرية مباشرة الناقلة لحفل جائزة الكرة الذهبية.. بث مباشر تتويج الفائز بالكرة الذهبية Ennahar TV

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:54 م
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ميسي
ميسي
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يبدو قائد الأرجنتين وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي الأوفر حظا ليصبح صاحب الرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك عندما تعلن الإثنين نتائج التصويت الذي تجريه سنويا مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وبعد أن كان النجم الهولندي فرجيل فان دايك مرشحا ليصبح أول مدافع يحرز الجائزة منذ فابيو كانافارو عام 2006 نتيجة قيادته ليفربول الإنجليزي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، انقلبت المعطيات في سبتمبر حين تم اختيار ميسي لنيل جائزة الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، متفوقا على فان دايك بالذات وغريمه السابق نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تبدو حظوظه ضعيفة بنيل الكرة الذهبية هذا العام.

وأتى اختيار ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته، على رغم أن الترجيحات مالت لصالح تتويج فان دايك الذي تم اختياره الأفضل من قبل الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي على خلفية مساهمته في قيادة ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا والحلول وصيفا لمانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة في الدوري الإنجليزي.

وعلى غرار جائزة "فيفا" التي أدمجت بالكرة الذهبية من 2010 حتى 2015، يمني ميسي النفس بأن ينفرد بالرقم القياسي الذي يتشارك مع رونالدو (5 ألقاب لكل منهما) في الحفل الذي سيقام في مسرح "شاتوليه" في باريس.

وكالعادة، قلصت "فرانس فوتبول" لائحة المرشحين إلى 30 لاعبا وخلت من اسم حامل الكرة الذهبية العام الماضي الكرواتي لوكا مودريتش صانع العاب ريال مدريد الاسباني، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي وذلك لتراجع مستوى الأول بشكل كبير وإصابة الثاني التي أدت إلى غياب لفترة طويلة عن الملاعب.

وكان نيمار احتل المركز الثاني عشر في ترتيب العام الماضي الذي شهد أيضا غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بعد خضوعه لعملية في مشط القدم.

ويبدو التشويق والإثارة على الموعد، فبعد أن وضع مودريتش حدا لاحتكار الثنائي رونالدو-ميسي للقب لعشرة أعوام متتالية بقيادته منتخب بلاده الى نهائي كأس العالم في مونديال روسيا وتتويجه في صفوف ريال مدريد بطلا لأوروبا، يأمل فان دايك مخالفة التوقعات وحرمان ميسي من العودة إلى العرش عبر التصويت الذي يشارك فيه 180 صحافيا رياضيا من حول العالم.

وحقق فان دايك موسما رائعا من خلال قيادته فريقه إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا ووصافة الدوري الانكليزي الممتاز حيث اختير أفضل لاعب فيه، وبلوغه في صفوف منتخب بلاده المباراة النهائية من دوري الأمم الأوروبية حيث حل وصيفا لمنتخب البرتغال.

أما ميسي، فقاد ابن الثانية والثلاثين عاما برشلونة إلى إحراز لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وتوج هدافا لليغا مع 36 هدفا. كما تصدر هدافي دوري أبطال أوروبا مع 12 هدفا، وبلغ نصف النهائي مع فريقه، قبل الخسارة أمام ليفربول (3-صفر ذهابا، صفر-4 إيابا). وعلى صعيد المنتخب، أقصي ميسي مع الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا الجنوبية على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب.

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