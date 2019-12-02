رسمياً.. السفارة الإماراتية بالرياض تؤجل احتفالها بـ"اليوم الوطني"





كشفت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بعاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"، مساء اليوم الإثنين، عن تأجيل حفل اليوم الوطني "48"، الذي كان مقررًا إقامته، يوم غدًا الثلاثاء؛ بسبب وفاة المغفور له الأمير متعب بن عبدالعزيز.





وقالت سفارة الإمارات لدى المملكة، عبر ‏‏‏‏‏‏حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تتقدم السفارة بخالص التعازي للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، بوفاة المغفور له الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وتعلن السفارة تأجيل حفل اليوم الوطني بالرياض الذي كان مقررًا، غداً الثلاثاء، في 3 من ديسمبر إلى الأسبوع المقبل".





وكان ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد تلقّى اليوم الإثنين، برقية عزاء من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًّا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.





كما بعث نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز.



