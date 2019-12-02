بث مباشر Ennahar tv مشاهدة حفل الكرة الذهبية مباشرة الآن رابط شغال بدون تقطيع (بالون دور 2019)

يلا شوت لايف جائزة الكرة الذهبية هي جائزة سنوية فردية تُمنح للفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم من France Football والمعروفة باسم FIFA Ballon d'Or وعادت الجائزة إلى شكلها القديم في حين عادت FIFA إلى جائزتها السنوية المنفصلة حيث يستقبل المسرح الفرنسي دي شاتليه في باريس حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2019 اليوم في بث مباشر عبر شاشة موقعنا في اطار حرصنا علي تغطية وتقديم كل ما هو جديد الي عشاق الساحرة المستديرة حول العالم اليوم الاثنين الموافق 02-12-2019 في تمام الساعة 8.30 بتوقيت القاهرة و9.30 بتوقيت مكة المكرمة وهذا هو موعد جائزة الكرة الذهبية 2019 .