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تعرف على المسيرة الفنية للراحل محمد خيري

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:47 م
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محمد خيري
محمد خيري
لمياء علي
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رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان محمد خيري والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ77 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، وقد نشر نجله شريف خيري، خبر الوفاة عبر  صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن المقرر، أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفسية.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم "الفجر الفني" أبرز المحطات في حياته.

_  هو ممثل مصري ولد في مدينة القاهرة في عام 1942.

_ وكانت لدية موهبة التمثيل وبدت عليه وهو فى سن صغيرة.

_ وبعدها التحق بمسرح كلية التجارة خلال دراسته بها وتخرج في عام 1966.

_ وبعد ذلك، شرع في العمل فى المسرح والسينما، وقدم أدوارًا  صغيرة ثم بعدها التحق بالمعهد العالى للسينما وتخرج منه في عام 1970.

_ ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة وذلك بسبب  تجنيده بضع سنوات.

_ وبعد الانتهاء من التجنيد،  حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في (العمر لحظة) لكن لم تتكرر هذه التجربة مرة أخرى.

_ واقتصرت أدواره بعد ذلك، بعدها على  أدوار مساعدة، من مسرحياته: "البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية"، ومن مسلسلاته : "واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان".
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