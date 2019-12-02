بـ Akm.. محمد عبد الحمن بأحدث ظهور له على "إنستجرام"

نشر الفنان محمد عبدالرحمن، صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".





وظهر" عبدالرحمن" في الصورة التي قام بنشرها، وهو ممسك بسلاح، ويرتدي ملابس تشبه ملابس الشخصيات التي في لعبة ""PUBG، وكان يرتدي قميص باللون الأزرق وبنطلون باللون الأزرق الفاتح وشنطة باللون البني و كاب باللون اللون الأحمر ونظارة.





وعلق على الصورة قائلاً: " مجدي نازل بوشنكي ومش هيرحم حد.. انتظرونا في لص بغداد.. يناير 2020 بجميع دور العرض..خلصانة بـ Akm"،





وجاءت أبرز التعليقات من المتابعين على النحو التالي، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "لا خطر خطر يعني "، وعلق آحر قائلاً: " ملك بوشنكي وروز هوك ههههههههه"، وعلق آخر " انا واحد مشهعمل مسرح مصر تاني يعني مش باقي على الدنيا"، وعلق آخر " طيب ماتيج نلعب جيم ببجي انا ونتا".





جدير بالذكر أن فيلم "لص بغداد"، من بطولة الفنان محمد إمام وياسمين رئيس وأحمد العوضي وأمنية خليل ومحمد عبدالرحمن و فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد وسعد المختار وصلاح عبدالله و أحمد زرق، إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي.





وشارك "عبدالرحمن" مؤخرا في مسلسل "الواد سيد الشحات"، ممن بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن ومحمد محمود ومحمد ثروت وياسر الطوبجي، تأليف مصطفي صقر، وإخراج أحمد النجدي.





وشارك "محمد" في العديد من الأعمال الفنية منها ، "خير وبركة"، "أوشين 14"، "جحيم في الهند" ،"يوم مالوش لازمة"، "إكس لارج"، "سك علي إخواتك"، "صد رد"، "ألف ليلة وليلة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "أنا وبابا وماما 2"، "لهفة"، "الرجل العناب"، "حميها وحرميها"،" أبو ضحكة جنان"،" ولاد التيتا"،" المسيحاتي"،" الكبير أوي بأجزائه 3و4"، "راجل وست الستات بأجزائه 1 و 3 و4 و8"