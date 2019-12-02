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رئيس حي شرق شبرا الخيمة: حملات التنظيف والتجميل مستمرة ولن تتوقف

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:42 م
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الدكتور بكر عبدالمنعم
الدكتور بكر عبدالمنعم
أمنية فوزي
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قال الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إنه تم التحرك فور عرض برنامج على مسئوليتي لأزمات الصرف الصحي والقمامة والتكدس المروري بشبرا الخيمة لحلها، مؤكدًا أن حملات التنظيف والتجميل في شبرا الخيمة مستمرة، ولن تتوقف.

وأضاف "عبد المنعم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أن المواطنين بدأوا يلتزموا، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين أن يحسنوا في سلوكهم للحفاظ على النظافة، والحفاظ على راحتهم.

وتابع: "نسعى لتوفير الخدمات بشكل أفضل من أجل المواطن"، لافتًا إلى أنه سيتم تعيين فرد متابعة بالشوارع في شبرا الخيمة للمحافظة على المظهر العام، مشيرًا إلى أنه يوجد صندوق قمامة كل 15 متر في الشوارع، ويوجد 4 صناديق في كل ميدان.
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مصر حي شبرا تنظيف اخبار

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