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بريطانيا تلغي زيارة نتنياهو للندن.. وماكرون وميركل يرفضان لقاءه

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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بوابة الفجر
نها محمد
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أجبر على إلغاء زيارته إلى لندن لحضور قمة الناتو بعد اعتذار بريطانيا عن استقباله لأسباب لوجستية.

ونقلت "القناة 13" العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الاثنين، أن نتنياهو لن يزور لندن الثلاثاء، حيث كان يخطط لعقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على هامش قمة الناتو.

وتم إلغاء الزيارة بعد أن قالت الحكومة البريطانية، حسب المصدر، إنها غير قادرة على استقبال رئيس وزراء إسرائيل بسبب إبلاغه المتأخر المملكة المتحدة برغبته في زيارة البلاد، في الوقت الذي كان عليها تنظيم مشاركة زعماء 29 دولة عضو بالحلف في القمة.

وأكد مسؤولون شاركوا في التخطيط لزيارة نتنياهو في حديث لصحيفة "هآرتس" أن الرحلة ألغيت بسبب "مشاكل لوجستية"، حيث أبلغ فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنظمين بشكل متأخر جدا.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر أخرى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لم يردا على المحاولات الدبلوماسية من قبل إسرائيل لتنظيم لقاء لنتنياهو معهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة هي الثانية خلال الأشهر الأخيرة عندما يخطط نتنياهو لزيارة بإبلاغ متأخر إلى بريطانيا لعقد لقاء من مسؤولين أمريكيين، ما يتطلب تحضيرات مناسبة من قبل أجهزة الأمن البريطانية، التي تواجه خطرا متزايدا من الإرهاب، حيث سبق أن التقى في لندن بشهر سبتمبر الماضي وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر.

ومن المتوقع أن يجري نتنياهو لقاء مع بومبيو في وقت لاحق من الأسبوع بمدينة لشبونة البرتغالية.

 

 

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الكلمات المفتاحية

نتنياهو ميركل ماكرون بريطانيا

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