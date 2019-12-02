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عاجل.. الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:28 م
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الزمالك
الزمالك
أحمد السيد
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يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع مدير فنى أجنبي جديد لخلافة الصربي ميتشو الذي تمت إقالته خلال الساعات القليلة الماضية، على إثر خسارة الأبيض الأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

 

الزمالك يختار بين 3 مدربين لخلافة ميتشو


وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك أكثر من مدرب أجنبي مرشح لقيادة الفريق خلال الموسم الحالي، أبرزهم الفرنسي كارتيرون مدرب الرجاء والاهلي السابق.

 

وأضاف المصدر ذاته بأن هناك اتجاه كبير داخل المجلس من أجل التعاقد مع البرتغالي فينجادا، باعتباره واحد من أهم المدربين الأجانب الذين قاموا بالتدريب داخل مصر.

 

وأكد نفس المصدر على وجود الثلاثي كارتيرون وفينجادا وكوبر في الصورة، حيث يدرس مجلس الإدارة التعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق الأبيض خلال الموسم الحالي.

 

وكان مسئولو الزمالك برئاسة مرتضى منصور اتفقوا مع ميتشو على فسخ التعاقد بشكل رسمي على خلفية الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

 

ولم تستغرق جلسة المدير الفني المقال ورئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور كثيرًا، وتحدث رئيس الزمالك مع المدرب مؤكدًا على تقديره واعتزازهم به وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق، مؤكدًا له أن مجلس الإدارة اتخذ قرار بفسخ التعاقد معه.

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