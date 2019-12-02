قبل حفل الكرة الذهبية 2019.. ليونيل ميسي كاذب في هذا الأمر

ملعب "واندا ميتروبوليتانو" مقبرة أتليتكو مدريد في الدقائق الأخيرة لكتيبة ليونيل ميسي





ففى موسم 2017-2018، أحرز الأوروجوياني لويس سواريز هدف التعادل فى شباك أوبلاك بالدقيقة 82 من أحداث اللقاء.



أما موسم 2018-2019، سجل الفرنسي عثمان ديمبلى هدف التعادل لفريق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدقيقة 90.



وخلال مباراة الأمس، التى جمعت برشلونة وأتلتيكو مدريد بقمة الجولة الـ 15، خطف ميسي اللقاء بهدف رائع فى الدقيقة 86.



ميسي كاذب في هذا الأمر "الجسد لا يرحم"

خرج إلينا اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بتصريح للتاريخ قال فيه: "أريد أن أستكمل اللعب لأطول فترة ممكنة، ولكن الجسد لايرحم".



ولكن كان كاذب في هذا الأمر، فالذي يتابع ليونيل ميسي يجده يصول ويجول في الملعب لايهدأ حتي يسجل هدف واثنان وربما ثلاثة، لا يوفر جهده دائمًا يصنع ويسجل لايهمه مسافة المرمى لايهمه أي دفاع في القارة العجوز.



قاد ليونيل ميسي برشلونة بفوز تاريخي على بروسيا دورتموند، يوم الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا، بعدما صنع هدف رائع لزميله في الفريق أنطوان جريزمان، وسجل هدف لايمكن وصفه للمستمع، ولم يرحم يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد في لقاء أمس أيضًا.



ذكاء ميسي التكتيكي والبدني يمكن أن يمنح اللاعب فرصة الاستمرار في عالم كرة القدم لأكثر من 3 سنوات مقبلة، وهو ما يمنح الفريق الكتالوني ميزة من العيار الثقيل في مواجهة منافسية في الليجا ودوري الأبطال.



المؤكد كذلك أن ميسي ساهم بشكل كبير في عدم إقالة مدربه آرنيستو فالفيردي من خلال المستويات الخارقة التي يقدمه اللاعب في كل لقاء له بقميص النادي الكتالوني.



ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية

وينتظر جماهير الكرة العالمية ومحبي نادي برشلونة، تتويج قائدهم وأسطورتهم ليونيل ميسي، في حفل الكرة الذهبية 2019، والتي المُقرر إقامتها اليوم الإثنين 2 ديسمبر2019، بعد موسم ولا أروع للاعب ليونيل ميسي مع كتيبة فالفيردي.





ويذكر أن هناك تسريبات تفيد بفوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية، بعد معرفة الأرقام والتصويت ويأتي خلفه الهولندي فان دايك، والفرعون المصري محمد صلاح في المركز الثالث.



فاز نادي برشلونة الإسباني على نادي أتليتكو مدريد بنتيجة (0/1)، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء أمس الأحد 1 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.وسجل هدف اللقاء الوحيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أنهى على آمال مدرب أتليتكو مدريد دييجو سيميوني كالمعتاد في اللحظات الأخيرة.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن برشلونة دائمًا ما يقتل أتلتيكو مدريد فى الدقائق الأخيرة من المباريات التى تجمعهما على ملعب "واند ميتروبوليتانو" بالدوري الإسباني.