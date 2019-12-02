قيس سعيّد يتلقى تعازي الحكومة الليبية إثر فاجعة عمدون

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2019، إتّصالا هاتفيا من رئيس حكومة الوفاق الليبية السيّد فائز السرّاج.

وأبلغ السيّد فائز السرّاج رئيس الجمهورية، تعازي الحكومة الليبية وتعاطف الشعب الليبي مع الشعب التونسي، في المصاب الجلل إثر الحادث الأليم، الذي ذهب ضحيّته 26 شابّا من أبناء تونس، وفق آخر تحيين صادر عن وزارة الصحة العمومية.

وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.





ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم أمس الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 26 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.