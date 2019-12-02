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توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تكنولوجيا المعلومات مع "NEC" العالمية وشركة "وظف"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:24 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة إن اي سي-NEC العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات بشأن التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، وإنشاء مركز تميز للشركة في مصر كمركز إقليمي لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توظيف الكفاءات المصرية الماهرة بالتعاون مع "ايتيدا" لتطوير وتعزيز أعمال الشركة في المنطقة.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الـ23 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر.

هذا وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين "ايتيدا" وشركة NECالعالمية في مجالات بناء القدرات ومشاركة أفضل الممارسات، وتبادل المعلومات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل حلول مراكز البيانات وحلول البنية التحتية للشبكات.

وقع مذكرة التفاهم المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتوموكي ناكا المدير التنفيذي لشركة ان اي سي-NEC للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن سيجورو كوندو مدير قطاع الاتصالات اللاسلكية بشركة إن اي سي-NEC العالمية.

كما شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة "وظف" لدعم الشركات الناشئة المحتضنة بمركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم شركة "وظف" بإتاحة باقة من خدماتها المتخصصة للشركات الناشئة المحتضنة بمركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

وتضم خدمات الشركة التي طورتها تحت اسم “Starter Pack” الإعلان عن الوظائف التي تحتاجها الشركات الناشئة عبر منصتها الإلكترونية المتخصّصة فى التوظيف، وكذلك عمليات انتقاء أفضل المرشحين للوظيفة، وأيضاً دعوة المرشحين المحتملين لتلك الوظائف.

كما ستقوم الشركة أيضاً بإتاحة خدمة إعلان الشركات الناشئة عن برامج ومنح التدريب والوصول غير المحدود للفئات المحتملة من الطلاب وحديثي التخرج، كما ستقوم الشركة برعاية معارض وأنشطة التوظيف الخاصة بمركز "تيك" وخاصة تلك التي سيتم تنفيذها بمراكز الابداع الجديدة، ومراكز الإبداع بالإسماعيلية، والمنصورة، وأسوان وكذلك بفرع المركز بالقرية الذكية، بالإضافة الى تقديم ورش عمل وخدمات التوجيه للشركات الناشئة على الموضوعات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية والحصول على المهارات الملائمة وإداراته، وكذلك توفير التدريب المهني لسفراء الإبداع بالمركز.

وقع مذكرة التفاهم المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والمهندس أمير شريف الرئيس التنفيذي لشركة "وظف".

توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تكنولوجيا المعلومات مع "NEC" العالمية وشركة "وظف"
توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تكنولوجيا المعلومات مع "NEC" العالمية وشركة "وظف"
توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تكنولوجيا المعلومات مع "NEC" العالمية وشركة "وظف"
توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة تكنولوجيا المعلومات مع "NEC" العالمية وشركة "وظف"
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الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات تنمية التكنولوجيا ايتيدا

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