عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه





واكد مصدر في خبر خاص لـ"الفجر الرياضي"، أنه تم تبليغ جميع الصحفيين المتواجدين في حفل الكرة الذهبية من رؤساء التحرير بفوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.









وكانت جميع المؤشرات والتسريبات تصب في مصلحة فوز ليونيل ميسي بالفوز بالكرة الذهبية السادسة بعد انتشار أنباء في الأيام الماضية عن سفر وفد من فرانس فوتبول لمدينة برشلونة لعقد جلسة تصويرية مع اللاعب تمهيداً لمنحه الجائزة.









كما أن غياب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن حضور حفل التتويج بالكرة الذهبية دليل واضح على خروجه من المنافسة بعدما فضل حضور حفل أفضل لاعب في الدوري الإيطالي مساء اليوم في ميلانو.









ويعد الثلاثي الأبرز الذي دخل ميسي في منافسة قوية معهم في صراع الكرة الذهبية، ثنائي ليفربول فان دايك ومحمد صلاح وكريتسانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.





وفي ما يلي أسماء الفائزين بالجائزة منذ 1956:

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الأوكراني أندري شفتشنكو

2003: التشيكي بافل ندفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الإنجليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيغو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج ويا

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان بيار بابان

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود خوليت

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1979: الإنجليزي كيفن كيغان

1978: الإنجليزي كيفن كيغان

1977: الدنماركي آلن سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بكنباور

1975: السوفياتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني غيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الويلزي جورج بست

1967: المجري فلوريان ألبرت

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الإسكتلندي دينيس لو

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريز

1959: الإسباني الفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني الفريدو دي ستيفانو