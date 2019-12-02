لقاء بين قيس سعيّد وراشد الغنوشي حول الحافلة المنكوبة بعمدون

إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس مجلس نواب الشعب السيّد راشد الغنوشي.





وصرّح السيّد راشد الغنوشي أنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية، تناول الفاجعة الوطنية ليوم أمس والإجراءات المستوجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة، كما نقل حرص رئيس الجمهورية على الاسراع بتكوين الحكومة الجديدة وتقديمها أمام البرلمان.





وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب، أنّ اللقاء تطرّق أيضا إلى الأوضاع التنموية الراهنة والتشريعات التي تقف عقبة أمام تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب المسائل ذات العلاقة بالمشهد السياسي الحالي ومن بينها القانون الانتخابي الذي تمّ اختياره منذ 2011، مشيرا إلى أنّ الوضع الإقليمي مثّل أيضا جزءا من اللقاء.



