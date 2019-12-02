Advertisements
لقاء بين قيس سعيّد وراشد الغنوشي حول الحافلة المنكوبة بعمدون
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:10 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس مجلس نواب الشعب السيّد راشد الغنوشي.
وصرّح السيّد راشد الغنوشي أنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية، تناول الفاجعة الوطنية ليوم أمس والإجراءات المستوجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة، كما نقل حرص رئيس الجمهورية على الاسراع بتكوين الحكومة الجديدة وتقديمها أمام البرلمان.
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب، أنّ اللقاء تطرّق أيضا إلى الأوضاع التنموية الراهنة والتشريعات التي تقف عقبة أمام تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب المسائل ذات العلاقة بالمشهد السياسي الحالي ومن بينها القانون الانتخابي الذي تمّ اختياره منذ 2011، مشيرا إلى أنّ الوضع الإقليمي مثّل أيضا جزءا من اللقاء.
وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.
ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم أمس الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 26 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
Advertisements