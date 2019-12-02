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موعد حفل الكرة الذهبية 2019 والقنوت الناقلة وأبرز المرشحين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:20 م
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الكرة الذهبية 2019
الكرة الذهبية 2019
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سيُقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2019 مساء اليوم الإثنين، على مسرح "دي شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، من قبل مجلة "فرانس فوتبول".

موعد حفل الكرة الذهبية 2019
سيبدأ حفل الكرة الذهبية 2019 في تمام 8:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوت الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2019
وستُذاع فاعليات حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2019 حصريًا على قناة "بي إن سبورت" المفتوحة، وبث مباشر لفرانس فوتبول" عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أبرز المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 2019
يتنافس هذا العام على الجائزة كل من:- 

- ليونيل ميسي.
- كريستيانو رونالدو.
- فيرجيل فان دايك.
- ساديو ماني.
- محمد صلاح.
- كيليان مبابي.
- كريم بنزيما.

تمنح المجلة الفرنسية العريقة الجائزة بشكل منتظم منذ عام 1956 إذ ستكون هذه هي النسخة رقم 64، وشهدت الكرة الذهبية اندماجًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتم تقديمها بشكل مشترك بين الطرفين من 2010 إلى 2015 قبل الانفصال مرة أخرى.

إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في العالم، سيتم تقديم جائزة "كوبا" لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى، فضلًا عن جائزة أفضل لاعبة في العالم.

قواعد التصويت في الكرة الذهبية 2019
اختارت المجلة الفرنسية 182 صحفيًا حول العالم للقيام بعمليات التصويت، إذ يختار كل صحفي 5 لاعبين مرتبين من الأول إلى الخامس، على أن يحصل صاحب الترتيب الأول على 6 نقاط والثاني على 4 والثالث على 3، يحصل صاحب أعلى نقاط مُجمعة على الجائزة مباشرةً.

بينما إن تعادل لاعبان في عدد النقاط فإن كلمة الفصل في هذه الحالة ستكون بمبدأ "الأكثر اختيارًا في المرتبة الأولى"، أو بمعنى آخر سيفوز بالجائزة من تم اختياره في الترتيب الأول أكثر.

معايير التصويت في جائزة الكرة الذهبية 2019
وضعت المجلة الفرنسية 3 قواعد لاختيار اللاعب الأفضل في العالم بالنسبة للصحفيين المنوط بهم التصويت.

- "شخصية اللاعب" من حيث اللعب النظيف وموهبته.

 - "الأداء" سواء فردي أو جماعي.

- "مسيرة اللاعب المهنية والتاريخية".
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