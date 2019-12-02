كواليس جلسة مرتضي منصور مع ميتشو

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن كواليس ما دار بين مرتضى منصور رئيس النادي مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق في الجلسة التي جمتعهما اليوم الإثنين بمقر النادي.









واتفق مسئولو الزمالك مع ميتشو على فسخ التعاقد بشكل رسمي على خلفية الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.









الجلسة بين مرتضى وميتشو لم تستغرق كثيرًا، وتحدث رئيس الزمالك مع المدرب مؤكدًا على تقديره واعتزازهم به وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق، مؤكدًا له أن مجلس الإدارة اتخذ قرار بفسخ التعاقد معه.









ميتشو رد على مرتضى بتقبله الأمر وأنه لا مشكلة لديه على الإطلاق وترك حرية القرار لهم.









وتابع مرتضى في حديثه مع ميتشو "نشكرك على مجهودك مع الفريق، فعلت كل ما بوسعك لكن النتائج لم تخدمك في النهاية، الإدارة لم تقصر وحاولت منذ أول لقاء تذليل كل العقبات أمامك".









وشدد رئيس الزمالك لميتشو قبل مغادرته للجلسة على أنه لن تكون هناك مشكلة في الشرط الجزائي وسيرحل بصورة تليق به وبإسم الزمالك، وطلب من أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بعدها الاجتماع مع المدرب للاتفاق على صيغة على الشرط الجزائي.



