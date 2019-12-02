تحيا مصر: نستهدف 5 مليون طالب بالمدارس الحكومية في مبادرة نور حياة



قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن نسبة الإصابة بين طلاب المرحلة الابتدائية، خلال المرحلة التجريبية لمبادرة "نور حياة"، من 10 لـ 20%، لافتًا إلى أن المبادرة تعمل حاليًا في 10 محافظات.



وتابع "مختار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين،: "مع نهاية العام الدراسي الحالي سننتهي من المستهدف 900 ألف تلميذ، ونستهدف الوصول إلى مليون تلميذ".



وأوضح أنهم سيبدأون المرحلة الثانية في بداية العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أنهم يستهدفون 5 مليون تلميذ في المدارس الحكومية؛ لأنها هي الأولى بالرعاية، منوهًا بأنهم يتعاونوا مع المدارس الخاصة في بعض المبادرات ولكن تكون على نفقاتهم الخاصة.

