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تحيا مصر: نستهدف 5 مليون طالب بالمدارس الحكومية في مبادرة نور حياة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:10 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن نسبة الإصابة بين طلاب المرحلة الابتدائية، خلال المرحلة التجريبية لمبادرة "نور حياة"، من 10 لـ 20%، لافتًا إلى أن المبادرة تعمل حاليًا في 10 محافظات.

وتابع "مختار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين،: "مع نهاية العام الدراسي الحالي سننتهي من المستهدف 900 ألف تلميذ، ونستهدف الوصول إلى مليون تلميذ".

وأوضح أنهم سيبدأون المرحلة الثانية في بداية العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أنهم يستهدفون 5 مليون تلميذ في المدارس الحكومية؛ لأنها هي الأولى بالرعاية، منوهًا بأنهم يتعاونوا مع المدارس الخاصة في بعض المبادرات ولكن تكون على نفقاتهم الخاصة.
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