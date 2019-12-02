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عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:03 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى زيدان
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كشف مصدر مُقرب من عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مُبارك، تطورات الحالة الصحية لقرينة الرئيس الأسبق السيدة سوزان مبارك، بعد تعرضها لوعكة صحية خضعت على إثرها للعلاج بإحدى مستشفيات القاهرة، وفُرض نطاق من السرية على مكان علاجها وطبيعة حالتها الصحية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الحالة الصحية لقرينة الرئيس الأسبق في تحسن مستمر، مؤكدًا أن الفريق الطبي المشرف على علاجها سمح لها بالزيارة، بعدما كانت ممنوعة منها، متوقعًا أن تعود لمنزلها في غضون الساعات القليلة المقبلة، مع تحسّن حالتها الصحية.

وكانت شائعات الوفاة طاردت قرينة الرئيس الأسبق، بعد إعلان نجلها علاء مبارك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، تفاصيل الحالة الصحية لوالدته.

وكشف فريد الديب محامي أسرة الرئيس الأسبق، تفاصيل الحالة الصحية لسوزان مبارك، محذرًا من ترديد الشائعات حول حالتها الصحية، وحذر محامي أسرة مبارك المواقع الإخبارية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من تداول معلومات مغلوطة حول صحة زوجة الرئيس الأسبق، ما يعرض متداول تلك المعلومات للمسائلة القانونية.

وتعرضت زوجة الرئيس الأسبق مؤخرًا لوعكة صحية، نُقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، من مضاعفات عملية خضعت لها في منطقة الديسك بالظهر.
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الكلمات المفتاحية

مبارك سوزان مبارك الحالة الصحية لسوزان مبارك

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