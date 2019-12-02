Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص لـ"لفجر الرياضي".. غياب أسم محمد صلاح عن مقاعد الضيوف وميسي الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد المحمودي
Advertisements
غاب أسم الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، خلال وضع أسماء النجوم على الكراسي المخصصة لهم في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

 جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد احتل المركز الرابع في جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المعروفة باسم "ذا بيست" لعام 2019، والتي حصل عليها ميسي، وحل بعدها فان دايك، ثم رونالدو. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في نهاية كل عام، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين المقبل، لمتابعة حفل جوائز الكرة الذهبية.

ويبدأ حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2019، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، في باريس، وينتظر كلا من برشلونة وريال مدريد على أحر من الجمر، لمعرفة من الذي سيحقق الفارق بينهما، حيث حصل الثنائي على الكرة الذهبية حوالي 11 مرة.

 
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. مدرب الأهلي السابق في الزمالك لخلافة ميتشو غدا

منذ ساعة الا ربع

رسمياً.. الزمالك يعلن إقالة ميتشو من تدريب الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعتين و 32 دقيقة

يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

منذ ساعة

خاص لـ"لفجر الرياضي".. غياب أسم محمد صلاح عن مقاعد الضيوف وميسي الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة بني سويف

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إقالة ميتشو.. الزمالك يعلن اسم المدرب المؤقت

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:41 م

مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر beIN SPORT شاهد حفل الكرة الذهبية مباشرة ballon d'or live stream

عاجل.. أول ظهور لحمدي النقاز بعد هروبه من الزمالك

07:32 م

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

07:19 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

08:03 م

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status