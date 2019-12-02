خاص لـ"لفجر الرياضي".. غياب أسم محمد صلاح عن مقاعد الضيوف وميسي الأقرب للفوز بالكرة الذهبية





جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد احتل المركز الرابع في جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المعروفة باسم "ذا بيست" لعام 2019، والتي حصل عليها ميسي، وحل بعدها فان دايك، ثم رونالدو. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في نهاية كل عام، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين المقبل، لمتابعة حفل جوائز الكرة الذهبية.





ويبدأ حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2019، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، في باريس، وينتظر كلا من برشلونة وريال مدريد على أحر من الجمر، لمعرفة من الذي سيحقق الفارق بينهما، حيث حصل الثنائي على الكرة الذهبية حوالي 11 مرة.





غاب أسم الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، خلال وضع أسماء النجوم على الكراسي المخصصة لهم في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.