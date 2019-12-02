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عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:59 م
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ميتشو
ميتشو
هاني عصام
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كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعد إقالته من منصبه اليوم الإثنين بشكل رسمي على خلفية الخسارة من مازيمبي الكونغولي.

 

أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك


وتلقى الفريق الأبيض خسارة ثقيلة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وغادر الخواجة النادي منذ ساعتين تقريبًا وظهرت ملامح الغضب الشديد عليه بعد خروجه من اجتماعه مع إدارة الزمالك لكنه رفض مغادرة النادي قبل الذهاب إلى اللاعبين الذين كانوا يستعدون لخوض المران.

 

وحرص لاعبو الفريق على توديع المدرب وتمنوا له التوفيق في خطوته المقبلة قبل أن يقوم المدرب بالتوجه لغرفة خلع الملابس لجمع حقائبه.

 

واتفق مسئولو الزمالك مع ميتشو على فسخ التعاقد بشكل رسمي اليوم على أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال ساعات.

 

ويعقد مسئولو النادي  جلسة جديدة مع الصربي خلال ساعات.

 

تأتي الجلسة للاتفاق على الشرط الجزائي المقرر أن يحصل عليه المدرب الصربي، بعد الاتفاق على فسخ التعاقد.

 

ويقضي عقد المدرب بحصوله على شرط جزائي في حالة الاتفاق على رحيله عن تدريب الزمالك بقيمة راتب شهرين.

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