يلا شوت beIN Sports News بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية بث مباشر اليوم «بالون دور 2019»

ويتقدم المرشحون لنيل الجائزة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والهولندي فيرجيل فان دايك نجم خط دفاع ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.





ويبدو التشويق والاثارة على الموعد، فبعد ان وضع مودريتش حدا لفوز الثنائي رونالدو-ميسي على اللقب في السنوات العشر قبل الاخيرة، بعد قيادته منتخب بلاده الى نهائي كأس العالم في مونديال روسيا وتتويجه في صفوف ريال مدريد بطلا لاوروبا، قد يكرر مدافع ليفربول الانكليزي، الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك الامر ويتوج وباللقب المرموق على حساب نجمي ريال مدريد وبرشلونة.





وحقق فان دايك موسما رائعا من خلال قيادته فريقه الى التتويج بدوري ابطال اوروبا ووصافة الدوري الانكليزي الممتاز حيث اختير افضل لاعب فيه، وبلوغه في صفوف منتخب بلاده المباراة النهائية من دوري الامم الاوروبية حيث حل وصيفا لمنتخب البرتغال.





وكان فان دايك اختير افضل لاعب في اوروبا بحسب الاتحاد القاري للعبة، في حين نال ميسي جائزة افضل لاعب بحسب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).





يذكر ان اخر مدافع توج بالكرة الذهبية كان الايطالي فابيو كانافارو عام 2006 عندما قاد منتخب بلاده الى احراز كأس العالم في المانيا في العام ذاته.





اما في فئة السيدات، فتبدو الاميركية ميغان رابينوي مرشحة فوق العادة لاحراز اللقب بعد ان قادت منتخب الولايات المتحدة الى احراز اللقب العالمي في مونديال فرنسا الصيف الماضي وتوجت هدافة له وافضل لاعبة فيه.





ومن ابرز منافساتها الاسترالية سام كير. يذكر ان الكرة الذهبية لافضل لاعبة جائزة استحدثت العام الماضي وكان الفوز فيها من نصيب النروجي ادا هيرغربيرغر. كذلك ستشهد هذه النسخة استحداث جائزة أفضل حارس مرمى، وأطلقت "فرانس فوتبول" على الكرة الذهبية المخصصة للحراس اسم "جائزة ياشين"، تكريما للنجم السوفياتي السابق ليف ياشين الذي كان ولا يزال حارس المرمى الوحيد الذي نال الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب (أحرزها عام 1963).





وبعد دمجها بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") لأفضل لاعب في العالم بين 2010 و2015، عادت "فرانس فوتبول" في 2016 لتقدم جائزة الكرة الذهبية بشكل منفصل عن "فيفا".





وتوزع ايضا جائزة "كأس كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عاما.





وس يبدء حفل جائزة الكرة الذهبية اليوم الاثنين 2 / 12 / 2019، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم نقلة علي قناة بي أن سبورت الأخبارية المفتوحة.



