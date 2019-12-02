Advertisements
الداخلية تأذن بفتح تحقيق في تصريحات والدة سائق الحافلة المنكوبة بعمدون
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:52 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
إثر التصريحات التي أدلت بها والدة الضحية هيثم سائق الحافلة المنكوبة بعمدون، قامت وزارة الداخلية بالإذن بفتح تحقيق في الغرض.
وقد أفادت بعض المصادر، أن وزارة الداخلية أذنت مساء اليوم الإثنين 02 ديسمبر 2019، بفتح تحقيق في تصريحات والدة السائق المتوفي، إثر الحادث المريع والذي أودى بحياة 26 راكبا.
وكانت والدة سائق الحافلة قد أفادت في تصريح تلفزي، بأن مشغّل إبنها يعمل في وزارة الداخلية، وأن إبنها المتوفي عمل معه منذ طرده من وكالة أسفار إشتغل فيها لمدة 3 سنوات، وتم طرده منها إثر مطالبته بدفتر علاج وبتغطية إجتماعية.
وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.
ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم أمس الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 26 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
Advertisements