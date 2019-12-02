رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان في زيارة لتجارة عين شمس



كذلك كيفية تقديم الدعم اللازم لجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان ومستشفى 57357، إنطلاق من المسئولية الاجتماعية لكلية التجارة جامعة عين شمس، وكيفية المساهمة فى تنمية مهارات العاملين بجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان. وفى نهاية اللقاء اهدى ا.د خالد قدرى الأستاذ لطفى البدراوى درع الكلية تعبيرا عن تقدير الكلية للدور الهام الذى تلعبه جمعية اصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

استقبل الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، لطفى البدراوى رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، بحضور الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك لمناقشة سبل التعاون بين كلية التجارة فى مجال الشهادات المهنية، خاصة برامج الماجستير المهنى والدكتوراه المهنية.