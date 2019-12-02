يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف مباشر كورة لايف TIME SPORT كورة ستار PLUS رابط ماتش الاهلي YallaKora

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الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:55 م
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مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف
مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره بني سويف، غدًا الثلاثاء، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف,, مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف,, مشاهدة ماتش الأهلي وبني سويف,, مشاهدة مباراة الأهلي في كأس مصر,, مشاهدة مباراة الأهلي,, الأهلي ضد بني سويف مباشر

 

بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف

مشاهدة ماتش الأهلي وبني سويف

 

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الـ7.30، على أن ينقل اللقاء عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت، بث مباشر مباراة الأهلي وبني سويف,, مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف,, مشاهدة ماتش الأهلي وبني سويف

 

مشاهدة مباراة الأهلي في كأس مصر

مشاهدة مباراة الأهلي

الأهلي ضد بني سويف مباشر

 

التشكيل المتوقع لـ الأهلي

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

 

خط الدفاع: محمود وحيد وياسر إبراهيم وسعد سمير ومحمد هاني.

 

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج.

 

صناعة اللعب: أحمد الشيخ- صلاح محسن- وليد سليمان.

 

خط الهجوم: وليد أزارو.


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