ضبط مصنع "أيس كريم" غير مرخص في إهناسيا ببني سويف (صور)

ضبط فريق من مكتب مراقبة الأغذية، بإدارة إهناسيا الصحية بمحافظة بني سويف، اليوم الأُثنين، مصنعًا غير مرخصًا، يقوم بإنتاج وتصنيع أيس كريم بالشيكولاته، داخل مقر تحت التأسيس، بقرية سدمنت الجبل، وذلك بالتنسيق مع إدارة المتابعه بالوحدة المحلية.



وبمراجعة مستلزمات التصنيع بمعرفة مفتشو الأغذية، تبين انتهاء صلاحيتها وعدم إحتفاظ بعض المنتجات بخواصها الطبيعية، فقامت اللجنة بضبط تلك المنتجات، وهي: ٦٠٠ كيلو من الجيلاتين، و٥ كيلو شيكولاتة، و٢ جركن زيت طعام، و٧٥ كيلو من الجرائد تستخدم فى تجفيف المنتجات.



وتحفظت اللجنة على المضوبطات بمخارن الوحدة المحلية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن المضبوطات كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية نحو إستصدار قرار بغلق المصنع إداريا لعدم حصولة على ترخيص ووجود نقص شديد في الإشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الأغذية.

