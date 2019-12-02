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مرتضي منصور يعقد جلسة طارئة مع لاعبي الزمالك

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:54 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
هاني عصام
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يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد قليل لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق والخسارة الأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي.

وخسر الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ولم يغادر لاعبي الفريق مقر النادي بعد نهاية مران اليوم وتم إبلاغهم بالانتظار بسبب حضور مرتضى منصور والاجتماع معهم بسبب انشغاله بزيارة رجل الأعمال الاماراتي خلف حبتور.


وانتظر لاعبي الفريق في غرفة خلع الملابس بعد نهاية المران، وعاد مرتضى منصور لمقر النادي منذ 10 دقائق على أن يجتمع معهم بعد قليل.

وذكرت الصفحة الرسمية لـ"شوبير" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إقالة ميتشو بسبب سوء النتائج وكدبه في موضوع السرطان وتحريض اللاعبين علي الإدارة.

يذكر أن مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرر إقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق من منصبه والتعاقد مع مدير فني جديد.


وتعاقد الزمالك مع ميتشو مطلع الموسم الحالي خلفاً للمدرب خالد جلال والذي تمت إقالته بعد خسارة الدوري أمام الأهلي.

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