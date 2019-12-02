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بـ"كيلو هيروين وأسلحة نارية".. القبض على "ديلر امبابة"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع أمن الجيزة من القبض على تاجر مخدرات داخل شقته بمنطقة إمبابة، وعثر بحوزته حوالي كيلو هيروين، وأسلحة نارية، وأخطر مدير أمن الجيزة.

ووردت معلومات اكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بقطاع أمن الجيزة مفادها قيام "هيثم ي.م.ع"، 36 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة، سبق اتهامه في قضيتين (سلاح ابيض وضرب ).

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة أمكن ضبطه بالشقة سكنه وبحوزته 143 لفافة تحوي مسحوق الهيروين المخدر، 4 حصوة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالي 700 جرام، فرد خرطوش محلي الصنع 12مم، طلقة خرطوش من ذات العيار، ميزان الكتروني حساس، هاتف محمول، 150 جنيه مصري.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والمقص والميزان لتجهيزها واقر بالاحكام الصادرة ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

اللواء طارق مرزوق الداخلية الجيزة

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