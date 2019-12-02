بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الثلاثاء



وأوضح البيان، أنه يسود طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا.



وعن حالة البحرين، فهى معتدلة على البحر الأحمر والمتوسط، ويتراوح ارتفاع الموج من 1،5 متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى في عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية:



القاهرة: 16 23

الأسكندرية: 17 22

نخل: 10 20

الغردقة: 17 25

شرم الشيخ: 19 26

الفيوم: 15 23

سوهاج: 11 24





نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"، بيانًا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر، ولمدة 24 ساعة.