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"أبيض وأسود".. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:52 م
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بوابة الفجر
شيماء فوزى
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فضلت الفنانة مي عمر أن تنشر لجمهورها إطلالتها الجديد، بـ"فلتر" أبيض وأسود مما جعلها تشبه نجوم الفن في الزمن الجميل، حيث ظهرت "مي" في الصورة التي نشرتها على صفحتها الرسمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بشعر قصير أسود، وعيون مكحلة، وملابس مطرزة، فرغم أن الصورة بدون ألوان إلا أن تفاصيل الإطلالة كانت واضحة.

أعجب الكثيرون من المتابعين بتلك الإطلالة التى جمعت الكثير من التعليقات برغم من أن العمر الفني لـ"مي" ليس طويلا، فقد عرف الجمهور"مي" من خلال مسلسل"الأسطورة" مع النجم محمد رمضان، وجسدت مي عمر دور "شهد" الفتاة الرومانسية التي تلقى حتفها فى النهاية على يد زوجها المجرم.

توالى بعد ذلك عدد من الأعمال الناجحة لها مثل مسلسل "ريح المدام" مع الفنان أحمد فهمي، ومسلسل "ولد الغلابة" فى رمضان الماضى مع النجم أحمد السقا الذي أثير حوله الجدل وكونه مأخوذ من مسلسل أجنبي، وفيلم" صحي النوم"، ومى عمر هي زوجة المخرج المعروف محمد سامي وأغلب أعمالها الفنية كان هو مخرجها.
"أبيض وأسود".. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
"أبيض وأسود".. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
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مي عمر مسلسلات فنون فن الفجر الفني أخبار الفن

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