كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر kora live يلا شوت i7sry رابط ماتش مانشستر سيتي plus

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الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:22 م
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
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رغم فوزه مرة واحدة فقط في 5 مباريات، أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أنه لن يستسلم أبداً، وأن فريقه لا يعاني من تراجع في الثقة، ودعا الخبراء إلى تحليل الأداء وليس النتائج فقط.

تعادل السيتي 2-2 مع مستضيفه نيوكاسل يونايتد، ليتأخر حامل اللقب بفارق 11 نقطة عن المتصدر ليفربول.

وتأتي هذه النتيجة بعد الخسارة أمام ليفربول، والفوز على تشيلسي في الدوري الممتاز، إضافة إلى تعادلين في دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا للصحافيين: "يتعين أن تحلل المجهود الذي يبذله اللاعبون والمحاولات التي يصنعونها والأداء البدني، لا نستسلم أبداً، الفريق يظهر بشكل جيد دائماً، وهذا هو انطباعي".

وتابع: "وسائل الإعلام تنظر إلى النتائج، وبالطبع هي لا تسير في صالحنا، أعرف أن هذا الأمر قد لا يهتم به كثيرون في النهاية، لكن يجب تحليل الأداء، الأداء كان جيداً".

وسيحصل السيتي على فرصة لإعادة الأمور إلى الطريق الصحيح، حين يحل ضيفاً على بيرنلي، غداً الثلاثاء، قبل أن يواجه الغريم مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد.
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