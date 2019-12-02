"خليجي 24".. قطر تتغلب على الإمارات وتتأهل لنصف النهائي

تغلب منتخب قطر على نظيره الإمارات، بـ4 أهداف لهدفين، في المباراة التي لُعبت بينهم اليوم، في إطار مبارايات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لـ "خليجي 24".





أكرم عفيف يشعل مباراة قطر والإمارات





نجح اللاعب أكرم عفيف، نجم منتخب قطر، في افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ 20 من زمن الشوط الأول، بعد سيطرة واضحة ومتابعة من اللاعب، قبل أن يحرز هدفه الثاني في اللقاء، ولمنتخب بلاده من ركلة جزاء، إثر لمسة يد من مدافع منتخب الإمارات، احتسبها الحكم وسددها عفيف بالدقيقة الـ28على يسار الحارس.





شوط ناري بين قطر والإمارات





وعاد منتخب الإمارات، وأحرز هدفه الأول عن طريق اللاعب علي مبخوت، من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة في الدقيقة الـ33 من زمن الشوط الأول، وتُقلص النتيجة لهدفين مقابل هدف.





الإمارات يعود





سيطر منتخب الإمارات على أول الشوط الثاني، وكاد أن يتعادل مع منتخب قطر، لولا إحراز اللاعب القطري حسن خالد الهيدوس الهدف الثالث، لمنتخب بلاده مع الدقيقة الـ53 من زمن الشوط الثاني.





قطر والإمارات.. مباراة مليئة بالأهداف





وشهدت الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء، هدف منتخب الإمارات الثاني، عن طريق اللاعب علي مبخوت، ومع الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي أحرز بوعلام خوخي هدف قطر الرابع، لتنتهي المباراة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين لصالح المنتخب القطري.





قطر إلى نصف النهائي والإمارات تودع





ويتصدر منتخب العراق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يحل المنتخب القطري في المرتبة الثانية بـ6 نقاط، ويتأهلا للدور نصف النهائي، وتودع الإمارات البطولة.















