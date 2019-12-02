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عاجل.. إصابة 13 عاملًا في انقلاب سيارة بالشرقية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام علي
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أصيب 13 عامل، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها بالطريق الدائري الإقليمي "بنها – بلبيس"، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعمال اليومية.

وتبين وقوع الحادث إثر إصطدام السيارة بالتلتوار بالقرب من نزلة بلبيس بالطريق الدائري الإقليمي "بنها – بلبيس"، ما أسفر عن إصابة 13 عامل بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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مصر مرور حادث تصادم الشرقية اخبار

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