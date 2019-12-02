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عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:19 م
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ميتشو
ميتشو
علي شحاتة
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الأسباب الحقيقية التي عجلت برحيل الصربي ميتشو عن تدريب القلعة البيضاء .


وذكرت الصفحة الرسمية لـ"شوبير" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إقالة ميتشو بسبب سوء النتائج وكدبه في موضوع السرطان وتحريض اللاعبين علي الإدارة.

يذكر أن مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرر إقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق من منصبه والتعاقد مع مدير فني جديد.



وتعاقد الزمالك مع ميتشو مطلع الموسم الحالي خلفاً للمدرب خالد جلال والذي تمت إقالته بعد خسارة الدوري أمام الأهلي.

وفاز ميتشو مع الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة النهائية وصعد أيضا لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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