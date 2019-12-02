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عقوبات أمريكية على 10 مسؤولين وكيان في نيكاراجوا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:57 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 10 مسؤولين وكيان في نيكاراجوا.

ويأتي ذلك وفقا لبرنامج يهدف للضغط على حكومة الرئيس دانييل أورتيجا بشأن ما تعده واشنطن تقويضا للمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الشهر الماضي عقوبات على 3 أفراد من نيكاراجوا وفقا لبرنامج يهدف للضغط على حكومة الرئيس دانييل أورتيجا بشأن ما تعدّه واشنطن تقويضا للمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها فرضت عقوبات على رامون أنطونيو أفيلان ميدال، ولمبرتو إيناسيو كامبل هوكر، وروبرتو خوسيه لوبيز جوميز.

ويذكر أن نائب وزير الخزانة جاستين موزينيتش: "نحن نستهدف أعضاء بنظام أورتيجا الذين تورطوا في انتهاكات حقوقية وفساد".

وأضاف: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب نيكاراجوا في دعواتهم للعودة إلى الديمقراطية، بما في ذلك من خلال انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة".


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الكلمات المفتاحية

واشنطن نيكاراجوا فرض عقوبات 10 مسؤولين

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