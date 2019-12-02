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سقطا بمسقى الأرض الزراعية.. تفاصيل غرق طفل ونجاة آخر ببني سويف

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:18 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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لقي طفل مصرعه، غرقًا، وتدخلت العناية الإلهية لإنقاذ آخر، إثر سقوطهما، اليوم الأثنين، بمجرى مياه زراعي مخصص للري "مسقى"، أثناء قيامهم باللهو صحبة أسرتيهما، بالأرض الزراعية، ناحية قرية الفنت الغربية، التابعة لمركز الفشن، جنوب بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بسقوط طفلين بمجرى مياه زراعي مخصص للري "مسقى" ناحية قرية الفنت الغربية، التابعة لمركز الفشن.

وبالإنتقال والفحص، تبين وفاة الطفل "أنس عبد الصمد دكروري" ٥ سنوات، غرقًا، بينما تمكن الأهالي من إنقاذ أبن عمه الطفل "دكروري هاشم دكروري" ٤ سنوات، من الغرق، إثر سقوطهما بالمياه، أثناء قيامهم باللهو صحبة أهليتهما، بالأرض الزراعية.

وتم نقلهما لمستشفى الفشن المركزي، وخضع الطفل المصاب للفحوصات الطبية للأزمة، للاطمئنان على إستقرار حالته الصحية، بينما تم إيداع جثة الطفل المتوفي، بمشرحة المستشفى، لحين إنتهاء الاجرءات القانونية وتصريح النيابة بتسليمها لأهليته ودفنها.
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