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نائب محافظ الغربية: وضعنا خطة جديدة للقضاء على مشكلة القمامة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:18 م
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أحمد عطا
أحمد عطا
أمنية فوزي
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قال أحمد عطا، نائب محافظ الغربية الجديد، إنهم سيعملوا على ملف القمامة، ووضعوا هدفًا أمام أعينهم لتدوير القمامة، بما يجعل هناك عائدًا يدخل في ناتج المحافظة.

وأوضح "عطا"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أنهم وضعوا خطة لجمع القمامة من المنازل في أوقات محددة، متابعًا: "هنطلع للمواطن ناخد القمامة من بيته".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كلفهم بالعديد من الملفات، منها زيادة الدخل الذاتي لمحافظة الغربية مشكلة كبيرة تواجه المحافظة، لافتًا إلى أنهم سيعملون على تعزيز الدخل الذاتي للمحافظة، موضحًا أن محافظة الغربية بها رؤوس أموال رغم أنها محافظة صغيرة.
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