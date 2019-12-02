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"أخواتي وحبايبي".. سعد الصغير بأحدث ظهور له على "إنستجرام"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:16 م
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سعد الصغير
سعد الصغير
حسام يونس
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أخواتي وحبايبي.. سعد الصغير بأحدث ظهور له على إنستجرام
نشر الفنان سعد الصغير، صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "سعد"، في الصورة التي قام بنشرها، وهو مع مجموعة من أصدقائه وهم يلتقطون صورة على طريقة السيلفي، وكان يرتدي تي شيرت باللون الأبيض وجاكت باللون الأسود، وعلق قائلاً: "اخواتي وحبايبي ربنا معاكم ويكرمكم  يارب".
 
وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "بنحبك قوي"، وعلق أخر قائلاً: "عسل"، "وآخر "قمر".

وشارك "الصغير" مؤخرا في فيلم "30 يوم في العز"، من بطولة طاهر ابو ليلة، وشيماء سيف وسليمان عيد وأحمد فلوكس وصافينار ومحمود الليثي ونهي صالح  وهشام إسماعيل ومحسن منصور ونرمين ماهر، إخراج هاني حمدي وتأليف سيد السبكي.

يذكر أن سعد الصغير، اشتهر بعد أغنيته "هتجوز" التي لاقت إعجاب الكثير من الجمهور، كما أنه قام بتقديم بعض البرامج  ومنها، "من غير زعل"، "سعد وسعد"، "عفاريت مراتي".

وشارك "سعد" في العديد من الأعمال منها، "عش البلبل"، "حصل خير"، "الآنسة مامي"، "شارع الهرم"، "ولاد البلد"، "ابقي قابلني"، "البيه الرومانسي"، "علي الطرب بالتلاتة"، "قصة الحي الشعبي"، "لخمة راس"، "دلع بنات"، "عفاريت محزز"، "، انا وبابا"، "راجل وست الستات الجزء الثالث"، "آن الاون"، "مبروك جالك قلق".
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