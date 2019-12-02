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داعية إسلامي: قاطع صلة الرحم لن يُدخل الجنة (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:11 م
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الشيخ أحمد الصباغ
الشيخ أحمد الصباغ
كساب أحمد
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تساءلت متصلة، عن حكم عدم صلة الرحم، لافتة إلى أن لديها أخ وحيد، وقام بمقاطعتها هي وأشقائها البنات إثر فعل قامت به، معقبة: "المشكلة اللي أنا عملتها معاه كانت بسيطة بس هو شايفها كبيرة، بس رافض تمامًا إنه يٌسامحني"

من جانبه قال الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "اسأل مع دعاء"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، قائلًا: "أخوكي هو الدكر الوحيد اللي ليكي هو سندك بعد ربنا، ولا يجب أن يخزلك".

ولفت إلى أنه لن يدخل الجنة أي شخص قاطع لصلة الرحم، مشددًا على ضرورة أن تستمر في محاولة اصلاح شقيقها، معقبًا: "انتي كده أحسن منه عند ربنا".

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