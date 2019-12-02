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اعتزال ياسر القحطاني | ملخص وأهداف مباراة الهلال ضد Y20 (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:07 م
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ياسر القحطاني
ياسر القحطاني
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تغلب فريق الهلال السعودي على منافسه Y20 بنتيجة 4/5، في مباراة اعتزال النجم السعودي السابق ياسر القحطاني، التي أُقيمت على ملعب "جامعة الملك سعود".

وشارك النجم المصرى تامر حسني فى مهرجان اعتزال نجم الهلال السابق ياسر القحطاني، وقام بالغناء أمام جماهير كبيرة من الزعيم، التى زحفت إلى أرض الملعب، لمشاهدة مباراة اعتزال ياسر القحطاني.

وشهدت مباراة اعتزال ياسر القحطاني مشاركة عدد كبير من نجوم الكرة العالمية والعربية، مثل البرازيلي روناليدينيو، والثنائي الإيطالي فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو، النجم الهولندي فان بيرسي بالإضافة إلى النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" والنجم الليبي السابق طارق التائب.

ملخص مباراة اعتزال ياسر القحطاني
وانتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم الهلال بنتيجة 3 – 1، سجل ثلاثية الزعيم السعودي، كماتشو، سامي الجابر وإدواردو، فى الدقائق 7، 12 و17، بينما سجل ياسر القحطاني هدف فريق Y20، فى الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، أضاف الهلال هدفين عن طريق صالح الشهري ومحمد الشلهوب، بينما أضاف فريق Y20 ثلاثية عن طريق أحمد الفريدي، رونالدينيو وويلهامسون. 

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة اعتزال ياسر القحطاني:-

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