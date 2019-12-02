أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 2/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || هيئة الرقابة الذرية التابعة للأمم المتحدة تهدد إيران



صرح رئيس هيئة الرقابة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل ماريانو جروسي، اليوم الاثنين، أنه سيتخذ نهجا "حازما وعادلا" تجاه عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الرئيس اللبناني يكشف عن كواليس المرحلة المقبلة

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || لندن تقيم وقفه احتجاجية بعد هجوم يهدد الأمن