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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:08 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 2/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || هيئة الرقابة الذرية التابعة للأمم المتحدة تهدد إيران

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
صرح رئيس هيئة الرقابة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل ماريانو جروسي، اليوم الاثنين، أنه سيتخذ نهجا "حازما وعادلا" تجاه عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الرئيس اللبناني يكشف عن كواليس المرحلة المقبلة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || لندن تقيم وقفه احتجاجية بعد هجوم يهدد الأمن
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أقامت لندن وقفه احتجاجية، اليوم الاثنين، لشخصين قُتلا بالقرب من جسر لندن على يد إرهابي مدان أطلق سراحه مبكرًا من السجن، وهو حادث دفع العدالة الجنائية إلى مركز حملة قبل عشرة أيام من الانتخابات الوطنية.

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