شووت NOW بث مباشر مباراة السعودية وعمان بث مباشر رابط ماتش MATCH ksa يلا شوتPLUS رابط السعودية الآن LIVE NOW

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الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:07 م
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بوابة الفجر
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سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة، عندما يلتقي منتخب السعودية مع منتخب عمان يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، الموافق 5 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 24.

موعد مباراة بين السعودية وعمان اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الخليج العربي اليوم الاثنين 2-12-2019 ، حيث يتأهل المنتخب العماني ضد اليد السعودية المصابة إلى العماني. سلاطين مباراة الدور الثالث في كأس الخليج 24،يأمل الفريق العماني أن يجد النصر في اللقاء المهم والمتوقع ، في حين يأمل الفريق السعودي في الفوز باللقاء الثالث للمجموعة الثانية وضمان إمكانية المشاركة في النهائي 1/2 والمتابعة.


 
موعد مباراة السعودية وعمان
يدخل منتخب المملكة السعودية لمباراته الهائلة التي تتسم بطابع خاص حيث تشهد حياة أو موت من أجل متابعة المشوار في البطولة، ويحتاج منتخب المملكة العربية السعودية للربح فقط لا غير بهدف ضمان العبور، حيث حصد المنتخب 3 نقاط من مكسب في ماتش وفقدان في أخرى، ويلعب من أجل المكسب فقط لا غير.


موعد مباراة السعودية وعمان في خليجى 24 والقنوات الناقلة
تنطلق ماتش الجولة الثالثة وحسم التأهل البَينُ منتخبي المملكة السعودية وعمان في مسابقة كأس الخليج العربي الاثنين 2/12/2019، وتبدء المباراة فى تمام الساعة 19:00 بحسب ميقات مصر الدولي، وبالساعة 20:00 بحسب ميقات السعودية وقطر الدولي، وفى الساعة 21:00 بحسب ميقات عمان، وفى تمام الساعة 17:00 بالتوقيت الدولي لغرينتش.

والمهم ذكره أنه سيتم إذاعة الاجتماع المرتقب على قنوات الكأس الرياضية القطرية الأولى والثانية، وقناة المملكة العربية السعودية الرياضية، وقناة عمان الرياضية، وقناة بى أن سبورت الرياضية المفتوحة، كما يذاع أستوديو تحليلي هائل على كل قناة من أجل التعليق على أهم فعاليات الماتش وتحليل الاجتماع فور الانتهاء.

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