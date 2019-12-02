Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب محافظ المنوفية يكشف كواليس اجتماعهم مع الرئيس السيسي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:04 م
Advertisements
محمد موسى
محمد موسى
أمنية فوزي
Advertisements
قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قسم نواب المحافظين الجدد كانت مشتقة من رؤية رئيسية أهمها؛ تحسين جودة حياة المواطن المصري، بما فيها من كافة الخدمات العامة، وتعظيم الموارد الخاصة بكل محافظة.

وأوضح "موسى"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أن منظومة النجاح في العمل العام ترتكز على ثلاثة أضلاع؛ الضلع الحكومي، وضلع المجتمع الأهلي، والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المجتمع الأهلي عليه دور كبير جدًا، والقطاع الخاص يقوم بتعظيم الفرص الاستثمارية، ومعدلات التوظيف؛ مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الجودة، موضحًا أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة لعام 2030، مؤكدًا أن رؤية الدولة المصرية حاليًا مختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نائب محافظ المنوفية مصر الرئيس السيسي اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة بني سويف

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

منذ ساعة و 14 دقيقة

رسمياً.. الزمالك يعلن إقالة ميتشو من تدريب الفريق

منذ 37 دقيقة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 15 ساعة

تصرف رونالدو الغريب دليل قوي على تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية

منذ ساعة و 28 دقيقة

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ حوالي 5 ساعات

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة و نصف

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس "محلية النواب": السيرة الذاتية للمُحافظين الجدد مُشرفة

رئيس حزب المصريين: "السيسي" يُمكن الشباب في حركة المحافظين

نائب محافظ الجيزة الجديد يكشف عن أهم التكليفات التي وجهت إليهم من السيسي (فيديو)

نائب محافظ المنوفية عن حركة المحافظين الجديدة: تصب في مصلحة المواطن

حركة المحافظين الجدد 2019 .. هكذا كانت مناصبهم قبل تأدية اليمين الدستورية أمام "السيسي"

"فيديوجراف".. تعرف على السير الذاتية لنواب المحافظين الجدد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:53 م

رسمياً.. الزمالك يعلن إقالة ميتشو من تدريب الفريق

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

06:16 م

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

05:19 م

عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

05:58 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status