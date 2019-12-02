نائب محافظ المنوفية يكشف كواليس اجتماعهم مع الرئيس السيسي

قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قسم نواب المحافظين الجدد كانت مشتقة من رؤية رئيسية أهمها؛ تحسين جودة حياة المواطن المصري، بما فيها من كافة الخدمات العامة، وتعظيم الموارد الخاصة بكل محافظة.



وأوضح "موسى"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أن منظومة النجاح في العمل العام ترتكز على ثلاثة أضلاع؛ الضلع الحكومي، وضلع المجتمع الأهلي، والقطاع الخاص.



وأشار إلى أن المجتمع الأهلي عليه دور كبير جدًا، والقطاع الخاص يقوم بتعظيم الفرص الاستثمارية، ومعدلات التوظيف؛ مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الجودة، موضحًا أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة لعام 2030، مؤكدًا أن رؤية الدولة المصرية حاليًا مختلفة.

