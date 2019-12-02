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ksa YALLA KORA مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت ON SPORTS HD رابط ماتش السعودية NOW

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:58 م
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بوابة الفجر
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يلتقي منتخبي السعودية وعمان اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر على أرضية ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الخليج.

 رابط مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر اليوم والمقرر نقلها عبر شاشة قناة بي إن سبورت المفتوحة بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي، وقناة الكأس 2 بصوت خالد الحدي، بتمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

تحتل عمان حالياً صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بعدما نجحت في حصد 4 نقاط، وفي مقابل ذلك تجد السعودية نفسها في الوقت الحالي بالمركز الثاني في الترتيب، بعد نجاحها في جمع 3 نقاط.

يدخل المدرب إروين كومان هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: الرشيدي / سهيل / المخيني / البوسعيدي / أحمد المحيجري / حارب السعدي / الخالدي / المنذر العلوي / المقبالي / محسن الغساني.

على الصعيد التاريخي، فاز أبناء سلطنة عمان على المنتخب السعودي في 4 مناسبات سابقة من أصل آخر 6 مباريات جمعت بين الطرفين بجميع البطولات، فيما لم تخسر مطلقاً، كما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين.

ومن ناحية المعدل التهديفي بالمواجهات المباشرة، تمكن الأحمر العماني من تسجيل 5 أهداف، وفي المقابل استقبلت شباكه هدفين فقط.

يعود آخر لقاء جمع بين الشعودية وعمان إلى يوم الخميس 28 ديسمبر 2017، وحينها فاز المنتخب العماني بثنائية نظيفة في خليجي 23.

بدأ الأخضر السعودي مشواره في البطولة الخليجية بطريقة ليست مثالية، بعد خسارته على يد المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، قبل أن يستعيد عافيته بفوز على البحرين بثنائية نظيفة.

على الجانب المقابل تعادل منتخب عمان أولاً دون أهداف مع البحرين، ثم فاز على نظيره الكويتي بثنائية مقابل هدف وحيد.

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