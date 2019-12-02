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رسميا.. العراق ترافق قطر إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:00 م
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العراق واليمن
العراق واليمن
أميرة فطيم
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تعادل منتخب العراق مع نظيرة اليمني، سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة حاليًا في قطر..

وتأهل منتخب العراق إلى دور نصف النهائي بكأس الخليج العربي، بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما لم ينجح المنتخب اليمني في التأهل إلى المربع الذهبي بعدما تذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ورةفق منتخب العراق المنتخب القطري، إلى الدور نصف النهائي، بعدما فاز العنابي على الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن تستمر بطولة كأس الخليج العربي، حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر، والعراق، والإمارات، واليمن، فيما يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.

ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.
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