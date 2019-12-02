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خليجي 24 بث مباشر| مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر KORA LIVE كورة ستار I7SRY رابط ماتش السعودية ON LINE

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:56 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة منتخب السعودية وعمان بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج رقم 24 المقامة حالياً في قطر.

موعد مباراة منتخب السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-
تقام مباراة منتخب السعودية وعمان ، اليوم الاثنين ، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

بث مباشر مباراة منتخب السعودية وعمان اليوم يلا شوت yalla shoot
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مباراة السعودية وعمان بث مباشر لايف كورة أون لاين
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