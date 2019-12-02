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نائب محافظ الغربية الجديد: الرئيس السيسي مهموم بمصر كلها

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:57 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
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علق أحمد عطا، نائب محافظ الغربية الجديد، على تكليفه بمنصب نائب محافظ الغربية، قائلًا: "مسئولية ضخمة على عاتقي، أنا ابن محافظة الغربية، وهذا يلقي قدر أكبر من المسئولية على كاهلي".

وأشار "عطا"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتمعًا معهم بعد حلف اليمين، استمر لمدة ساعتين ونصف، متابعًا: "فتح قلبه لينا وحكى كل المشكلات المتواجدة والتي تواجهنا".

وأضاف أنهم لديهم تكليفات واضحة بمتابعة العمل والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر لحل مشاكلهم، معلقًا: "إحنا مهمومين جدًا، والرئيس السيسي مهموم أكتر مننا، السيسي مهموم بمصر كلها".
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