عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش السعودية Arab Gulf Cup

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة السعودية وعمان في كأس خليجي 24 YALLA SHOOT 7ASRY متابعة مباراة السعودية وعمان دوري بلس، بث حي ومباشر لمباريات خليجي 24 سعودي KORA STAR رابط سريع ومباشر جودة عالية.KORA LIVE

حيث تتجه أنظار مشجعي المنتخب السعودي لملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، لمتابعة لقاء المنتخب السعودي KORA YOUTUBE مع نظيره العماني في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج رقم 24 المقامة حالياً في قطر.

ولا بديل للمنتخب السعودي LIVE KORA سوى الفوز لضمن الصعود للدور نصف النهائي، بينما يكفي منتخب عمان التعادل لضمان التأهل للدور القادم.

ترتيب المجموعة الثانيةLIVE HD 7ASRY
LIVE خدمة مشاهدة مباراة السعودية وعمان برابط DARWI PLUS دون تقطيع جودة عالية، مشاهدة بث مباشر السعودية ضد عمان BEIN MATCH رابط مباشر.

عمان 4 نقاط
الكويت 3 نقاط
السعودية 3 نقاط
البحرين نقطة واحدة
ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخب السعودية و منتخب عمان YOUTUBE LIVE اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة مشاهدة مباراة السعودية وعمان في خليجي 24 كورة ستار، بث مباشر مباراة السعودية وعمان رابط مباشر وسريع DAWRI NOW دون تقطيع جودة عالية.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة عمان
مشاهدة مباراة السعودية وعمان في خليجي 24 كورة LIVE بث مباشر مباراة السعودية وعمان رابط مباشر وسريع KORA ON LINE دون تقطيع جودة عالية

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي مباراة عمان بالتشكيل التالي:KORA NOW

حراسة المرمى: فواز القارني
خط الدفاع: سلطان العبدالله – حسن تومباكتي – محمد الخبراني – ياسر الشهراني
خط الوسط: سلمان الفرج – عبدالله عطيف – محمد كنو
خط الهجوم: عبدالله الهمدان – نواف العابد – سالم الدوسري.

موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة لها
تابع مباراة السعودية وعمان مباشرة kora STAR بث حي لمبارة السعودية في كأس الخليج kora LIVE رابط مباشر جودة عالية، مشاهدة لقاء السعودية وعمان خليجي 24 في قطر رابط YOUTUBE LIVE
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. كينو والبلايلي يدخلان دائرة ترشيحات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ حوالي 15 ساعة

تصرف رونالدو الغريب دليل قوي على تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية

منذ ساعة

عاجل.. ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة بني سويف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ حوالي 4 ساعات

موقف فرجاني ساسي من فسخ تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ يوم

عاجل.. فنان شهير يصاب بالفشل الكلوي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد حمدي النقاز.. انقلاب جديد في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": هذا شرطي لتدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحبس 3 شهور لأحد الأشخاص بسبب الإساءة للخطيب ومجلس الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:16 م

عاجل.. مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

05:19 م

عاجل.. الحبس 3 شهور لأحد الأشخاص بسبب الإساءة للخطيب ومجلس الأهلي

05:33 م

عاجل.. الزمالك ينهي اتفاقه مع باتريس كارتيرون

03:08 م

تصرف رونالدو الغريب دليل قوي على تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status