رسمياً.. الزمالك يعلن إقالة ميتشو من تدريب الفريق

أعلن مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق من منصبه والتعاقد مع مدير فني جديد.





وقال رئيس الزمالك في حديثه مع أعضاء خلال اجتماع اليوم أن استمرار ميتشو يعتبر صعبا للغاية وتم الاتفاق على رحيله من منصبه بصورة رسمية.







