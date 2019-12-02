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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة السعودية وعُمان بث مباشر beIN سبورت المفتوحة KOOORALIVE رابط ماتش السعودية نقل حي beIN

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:51 م
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بوابة الفجر
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ينتظر عشاق كرة القدم العربية اليوم مباراة قوية وحاسمة تجمع بين منتخب السعودية ومنتخب عمان ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الخليج، YALLA SHOOT، شاهد مباراة السعودية وعمان ببطولة خليجي 24 KOORA STAR، شاهد البث المباشر لمباراة السعودية اليوم KOORA GOAL، مباراة السعودية وعمان كورة ستار، شاهد المباراة القوية بين منتخب السعودية تحت قيادة هيرفي رونار المدرب الفرنسي الذى يستعد لقيادة المنتخب السعودي للصعود للدور نصف نهائي من البطولة، بينما منتخب عمان يسعي لتحقيق الفوز أو التعادل للصعود للدور القادم KOORA STAR.

KOORA STAR موعد مباراة السعودية وعمان بخليجي 24
KOORA STAR تقام مباراة السعودية وعمان اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة خليجي 24 فى تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة السعودية وعمان KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة السعوذية وعمان اليوم YALLA SHOOT.

وسيذاع لقاء السعودية وعمان على قناة الكأس 2 وقناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات خليجي 24، فى تمام
الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة السعودية وعمان KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة السعوذية وعمان اليوم YALLA SHOOT.

KOORA STAR وكان منتخب عمان قد تعادل فى اللقاء الأول أمام منتخب البحرين سلبيا ثم حقق الفوز على منتخب الكويت بهدفين لهدف، ويدخل لقائه أمام منتخب السعودية على أمال تحقيق الفوز أو التعادل من أجل الصعود رسميا، بينما منتخب السعودية تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار والذى خسر اللقاء الأول أمام منتخب الكويت بثلاثية مقابل هدف ثم الفوز على منتخب البحرين بهدفين دون رد فى الجولة الثانية ويحتاج فقط للفوز على عمان للصعود، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة السعودية وعمان YALLA SHOOT.

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